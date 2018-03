Van Avermaet hoopt op geluk en ploeggenoten

Greg Van Avermaet start zondag als een van de favorieten voor de zege in de Ronde van Vlaanderen. De Belgische olympisch kampioen hoopt wel op meer steun van zijn ploeggenoten bij BMC dan in de afgelopen grote Vlaamse voorjaarskoersen. In met name Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen miste hij mannen van zijn team voorin.

,,Dat was niet plezant. Ik heb al bewezen dat ik na een zware koers een sprint van een grote groep kan winnen. Als ik mee ben met een groep van 30 √† 35 man, mag er wel verondersteld worden dat we met 2 mannen mee zijn’, vertelde hij aan Sporza in aanloop naar de beroemde klassieker.

Van Avermaet was vorig jaar bijna onverslaanbaar in het voorjaar; hij won de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. In Vlaanderen moest hij alleen Philippe Gilbert voor zich dulden. ,,Mijn conditie is dezelfde als vorig jaar. Van alle voorjaarsklassiekers ligt de ‘Ronde’ mij het best, maar ik won nog nooit. Dit jaar mis ik wat geluk bij het afwerken. Ik hoop dat iedereen in de ploeg een beetje is wakker geschud en zijn taak begrijpt, zodat we zondag met zoveel mogelijk mannen in de finale zitten.”