De Amerikaanse golfer Brooks Koepka heeft zich afgemeld voor de Masters, het eerste majortoernooi van dit jaar. De winnaar van de US Open van vorig jaar heeft nog te veel last van een polsblessure, die de nummer tien van de wereld al sinds januari hindert.

De Masters op de Augusta National in Georgia begint volgende week donderdag. De Spanjaard Sergio Garcia is de titelverdediger.

Koepka won in juni vorig jaar de US Open en dat was zijn eerste zege in een major.