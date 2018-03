Zeilboot Vestas verliest mast in Ocean Race

Het zeilteam van Vestas 11th Hour Racing is de mast van de boot kwijtgeraakt in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race. Zo’n 160 kilometer ten zuidoosten van de Falklandeilanden brak de mast af, bij een windsnelheid van zo’n 50 kilometer per uur. De teamleden bleven ongedeerd. Ze hebben de doorgeknakte mast helemaal losgemaakt, om te voorkomen dat de boeg van het zeiljacht ook beschadigd raakt.

Vestas heeft de motor aangezet en vaart nu terug naar de Falklandeilanden. Daar hoopt het team de schade te kunnen repareren, zodat Vestas alsnog de etappe naar de Braziliaanse havenstad Itajai kan afmaken.

Het Amerikaans/Deense team van schipper Charlie Enright was donderdag als tweede langs Kaap Hoorn gevaren, vlak voor de boot van Dongfeng. Het Nederlandse team Brunel van schipper Bouwe Bekking ligt aan kop in de monsteretappe van Auckland naar Itajai.

Vestas moest de vijfde en zesde etappe in de Ocean Race overslaan omdat het zeiljacht flink beschadigd was geraakt door een aanvaring met een vissersboot, vlak voor de finish van de vierde etappe in Hongkong. Eén bemanningslid van de vissersboot kwam daarbij om het leven.