Zverev en Carreno Busta door naar halve finale

De Duitse tennisser Alexander Zverev staat in halve finale van het masterstoernooi in Miami. Hij versloeg in twee sets de Kroaat Borna Coric: 6-4 6-4.

In halve finale moet Zverev het opnemen tegen de Spaanse Pablo Carreno Busta, die zijn partij eerder won van Kevin Anderson. Het kostte Carreno Busta een stuk meer moeite om van de Zuid-Afrikaan te winnen en overleefde een matchpoint: 6-4 5-7 7-6 (6).

In de andere halve finale staan de Argentijn Juan Martin del Potro en de Amerikaan John Isner tegenover elkaar.