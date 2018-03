McLaren biedt De Vries kans op Formule 1

AMSTERDAM – Nyck de Vries kan zijn autosportcarrière letterlijk naar de Formule 1 sturen. Als de Friese coureur dit jaar kampioen in de Formule 2 wordt en dus boven de Brit Lando Norris eindigt in het kampioenschap, krijgt hij in 2019 een een plek bij renstal McLaren in de koningsklasse. ,,Dat is letterlijk zo gezegd tegen mij door directeur Zak Brown en het staat zwart op wit. Ik heb het dus in eigen hand”, zei hij in het programma Formule 1 Café van Ziggo Sport.

De 23-jarige coureur uit Sneek maakt al jarenlang deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren. De Vries reed vorig jaar zijn eerste seizoen in de Formule 2, de raceklasse die wordt beschouwd als voorportaal van de Formule 1. Hij boekte één overwinning. Dit seizoen rijdt De Vries voor het Italiaanse topteam Prema.

Norris is op papier al een stukje verder, want de achttienjarige Brit is de reserve- en testrijder van het Formule 1-team van McLaren. Hij komt dit seizoen in de Formule 2 uit voor het Britse team Carlin, waarmee hij vorig jaar de titel veroverde in de talentklasse Formule 3. ,,Lando heeft een bepaalde voorkeurspositie door zijn goede band met Zak Brown. Zijn vader betaalt Brown om Lando te managen. Maar als ik dit seizoen de verwachtingen waarmaak, zit ik in 2019 in de Formule 1”, aldus De Vries.

Bij McLaren zijn de Spanjaard Fernando Alonso en de Belg Stoffel Vandoorne dit jaar de vaste rijders. Het is niet bekend welke afspraken er in hun contracten staan met de renstal.