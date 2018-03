Red Bull wil einde aan ‘feestmodus’

Formule 1-renstal Red Bull wil dat alle teams in de kwalificatieraces dezelfde instelling van hun motoren hebben. Het team van Max Verstappen heeft de internationale autosportfederatie FIA daartoe opgeroepen. Red Bull wil daarmee vooral Mercedes tegenwerken.

Het Oostenrijkse team beweerde bij de Grand Prix van Australiƫ dat Lewis Hamilton tijdens de derde en laatste kwalificatiesessie op een knop drukte en daarmee extra vermogen genereerde. Zijn rondetijd, die ineens veel sneller was dan die van de naaste concurrenten, was daarvan volgens Red Bull het bewijs.

,,We noemen het de feestmodus. Normaal gebruikt Mercedes die niet, maar nadat Valtteri Bottas was gecrasht, werden ze nerveus en zetten ze hun motor op volle kracht”, zegt teamadviseur Helmut Marko op de website van Autosport. ,,Wij vinden dat de teams hun motoren in de kwalificatie in dezelfde modus moeten instellen”, vulde teambaas Christian Horner aan.

Regerend wereldkampioen Hamilton ontkende overigens in Melbourne dat hij in de cockpit van zijn Mercedes een knop had die zijn auto extra snelheid gaf.