Stephens wint eerste titel sinds US Open

Tennisster Sloane Stephens is winnares geworden van het WTA-toernooi van Miami. De als dertiende geplaatste Amerikaanse was in de finale met 7-6 (5) 6-1 te sterk voor Jelena Ostapenko uit Letland.

Voor de 25-jarige Stephens is het haar eerste titel sinds ze in september van vorig jaar verrassend de US Open op haar naam schreef. Na dat succes verloor Stephens acht enkelspelpartijen op rij.

In de eindstrijd nam Stephens een 5-3-voorsprong, maar de regerend Roland Garros-kampioene wist er een tiebreak uit te slepen. Daarin benutte Stephens pas haar vierde setpunt.

In de tweede set won Ostapenko met veel moeite de eerste game, maar vervolgens trok Stephens zes games achter elkaar naar zich toe.

Voor Stephens is het haar zesde WTA-titel. Ze verloor nog nooit een finale.