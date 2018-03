Tratnik wint Volta Limburg Classic

Jan Tratnik heeft de Volta Limburg Classic gewonnen. De Sloveen van CCC won in Eijsden met overmacht de sprint van een kopgroep die uitgedund was tot vijf renners. Het was de tweede zege in korte tijd voor Tratnik. Vorige week won hij in Italië nog de slotetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

Tratnik hield in de sprint de Italiaan Marco Tizza en de Belg Jimmy Janssens achter zich. De Nederlander Oscar Riesebeek (Roompot) maakte ook lang deel uit van de kopgroep, maar hij kwam in de afdaling van de Mescherberg ten val. Jeroen Meijers was nu op de achtste plaats de beste Nederlander in de koers, die vroeger bekendstond als de Hel van het Mergelland.