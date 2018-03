‘Wandelend wonder’ Woods gaat voor winst

Golficoon Tiger Woods doet volgende week voor het eerst sinds 2015 weer mee aan de Masters, de beroemde major op de banen van Augusta. Hij gaat voor niets minder dan de winst.

De 42-jarige Woods won de Masters vier keer, voor het laatst in 2005. Hij klopt dit jaar weer nadrukkelijk aan bij de wereldtop na jarenlang blessureleed. Woods onderging vier rugoperaties in drie jaar en vooral die laatste, een ingreep aan de ruggenwervel in april 2017, heeft van hem een nieuw mens gemaakt. ,,Ik heb gewoon een tweede kans op leven gekregen. Ik ben een wandelend wonder”, zei hij in aanloop naar de Masters.

Woods had eerder deze maand bijna zijn tachtigste zege op de PGA-tour te pakken; hij werd tweede in Palm Harbor. Hij kreeg daar wel de bevestiging dat een vijftiende majorzege mogelijk is. ,,Ik heb enorm veel zin in de Masters. De baan, de sfeer en de entourage maken het toernooi de hemel voor golfers. Ik ga hier voor maar één ding en dat is de winst.”