Zeges Smulders en Kimman bij start wereldbeker

De BMX’ers Laura Smulders en Niek Kimman zijn het wereldbekerseizoen goed begonnen. De Gelderse was in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines de beste in de eerste wedstrijd om de Supercross World Cup. Smulders, die de eerste plaats bezet op de wereldranglijst, liet in de finale de Russische Natalia Afremova en de Australische Saya Sakakibara achter zich. Smulders had vorige week al gewonen bij de eerste ronde van de Europa Cup.

Kimman was later op de avond de beste bij de mannen. Ook hij had vorige week in de Europa Cup al een succes geboekt.

De BMX’ers komen zondag nog een keer in actie voor de tweede wereldbekerwedstrijd.