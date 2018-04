Arsenal in slotfase langs Stoke

Subtopper Arsenal heeft dankzij een sterke slotfase met ruime cijfers gewonnen van degradatiekandidaat Stoke City. Het duel in Londen eindigde in 3-0. De thuisclub kwam in het laatste kwartier drie keer tot scoren. Pierre-Emerick Aubameyang brak de ban in de 75e minuut uit een strafschop, die door Bruno Martins Indi werd veroorzaakt. Daarna drukte Arsenal door. Opnieuw Aubameyang en invaller Alexandre Lacazette, ook uit een strafschop, zorgden alsnog voor een fraaie uitslag.

Bij Stoke City speelden de verdedigers Martins Indi en Erik Pieters de hele wedstrijd. De laatste was door coach Paul Lambert onlangs nog gestraft voor een avondje stappen tegen de teamafspraken in waarna de Nederlander een boete moest betalen van ruim 75.000 euro. Ibrahim Afellay behoort tot aan het einde van dit seizoen niet meer tot de selectie van Stoke. Lambert heeft hem niet meer nodig, naar verluidt wegens een slechte houding en inzet tijdens de training.

Arsenal bleef zesde op de ranglijst, Stoke bezet nog altijd de negentiende plek.