Brons judoka Spijkers in Tbilisi

Judoka Jur Spijkers heeft brons gehaald op de Grand Prix van Tbilisi. De zwaargewicht (klasse boven 100 kilogram) won de plak door te winnen van de Georgiër Onise Boegjadze. Dat gebeurde in de golden score op straffen.

Spijkers won zijn eerste partij van de Griek Dimitros Tsoumatis en verloor daarna in de kwartfinales op ippon van de Georgiër Goeram Toesjisjvili. Hij werd daarmee doorverwezen naar de herkansingen. Omdat zijn tegenstander Adam Okroeasjvili, eveneens afkomstig uit gastland Georgië, niet in actie kon komen, mocht hij in de strijd om de bronzen medaille uitkomen.

Voor de overige Nederlandse judoka’s was er zondag geen succes weggelegd in Tbilisi. Bas van Empelen en Jesper Smink (beiden klasse tot 90 kg) en Larissa Groenwold (-78 kg) lagen er na de eerste ronde al uit.

Sam van ’t Westende (-73 kg) haalde zaterdag brons door in de partij om de derde plaats de Rus Georgi Sjmakov te verslaan.