Caljouw prolongeert titel in Orléans

Badmintonner Mark Caljouw heeft op de Orléans Masters de titel geprolongeerd. De nationale kampioen sloot een sterk gespeeld toernooi in stijl af. Hij versloeg de als derde geplaatste Deen Rasmus Gemke in drie games. Na een matige start (10-21) kwam de titelhouder net op tijd in het juiste ritme. De als vierde geplaatste Nederlander zegevierde in de laatste twee games met 21-18 en 21-8.

Caljouw (23) maakte tijdens het Franse toernooi opnieuw veel indruk. Na zijn stunt in de kwartfinales tegen de ervaren Deen Jan Ø. Jørgensen (24-22 23-21) was hij in de halve finales ook te sterk voor Sameer Verma. Caljouw versloeg de als eerste geplaatste Indiër in drie games: 18-21 21-13 21-12.

Caljouw staat nu nog 36e op de wereldranglijst, twee plaatsen hoger dan Gemke.