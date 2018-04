Comeback Cavendish duurt nog even

Het duurt nog even eer de Britse wielrenner Mark Cavendish zijn comeback maakt in het peloton. De topsprinter, die dit jaar meer op de grond lag dan op de fiets zat, hoopt zijn rentree te maken in mei in de Ronde van Californië. Dat vertelde de renner in de Britse krant The Observer.

Cavendish liep begin dit seizoen een hersenschudding op door een valpartij in de Ronde van Abu Dhabi. De renner van Team Dimension Data brak later in de Tirreno-Adriatico bij een val in de ploegentijdrit een rib. In Milaan-Sanremo vloog hij over kop bij een botsing op een vluchtheuvel, met opnieuw een gebroken rib als gevolg en een gehavende enkel.

,,De Ronde van Californië is nog zes weken weg, dus dat zou ik moeten halen. Als ik tegen die tijd weer op de fiets zit, kan ik op tijd in vorm raken voor de Tour de France”, aldus de winnaar van dertig Touretappes, die voorlopig nog even niet op de weg traint, maar op de rollenbank.