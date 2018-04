Curlingers verrassen olympisch kampioen op WK

De Nederlandse curlingmannen hebben op het WK in Las Vegas voor een daverende verrassing gezorgd. De ploeg van skip Jaap van Dorp versloeg gastland en olympisch kampioen Verenigde Staten met 6-4. Oranje stond na zeven ends met 4-3 achter, maar wist in de laatste drie ends steeds een punt te pakken.

De Amerikanen treden op het WK in eigen land weliswaar aan met een andere formatie dan op de Spelen van Pyeongchang, maar toch mag de winst van Nederland als een opzienbarende prestatie worden gezien. Van Dorp en zijn mannen waren het mondiale toernooi zaterdag begonnen met een nederlaag tegen Zuid-Korea, dat in Pyeongchang ook van de partij was (4-7). Ze spelen later op zondag ook nog tegen Zweden.

De Nederlandse curlingers deden vorig jaar voor het eerst sinds 1994 weer eens mee aan het WK. In Edmonton wisten ze alleen te winnen van Rusland. Daar stonden tien nederlagen tegenover.