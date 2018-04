Curlingmannen verliezen openingsduel op WK

De Nederlandse curlingmannen zijn het WK in Las Vegas begonnen met een nederlaag tegen Zuid-Korea: 4-7. Oranje doet in de VS voor het tweede jaar op rij mee aan het WK. Vorig jaar werd op het WK in Canada alleen van Rusland gewonnen.

Het team van Oranje bestaat uit skip Jaap van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman, Carlo Glasbergen en Alexander Magan.

In de ijshal in Las Vegas zagen 8000 toeschouwers dat de Nederlandse curlingploeg goed van start ging. Tot aan het negende end was er niets aan de hand voor de mannen van de Canadese bondscoach Shari Leibbrandt. Oranje leidde op dat moment met 4-3. In het negende en tiende end pakten de Zuid-Koreanen echter nog drie punten om zo de overwinning binnen te halen.

Nederland speelt nog elf wedstrijden in de eerste ronde van het WK. Zondag treffen de curlingers regerend olympisch kampioen Verenigde Staten en zevenvoudig wereldkampioen Zweden.