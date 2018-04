Isner is Zverev in Miami de baas

John Isner heeft de titel veroverd bij het Miami Open. De 32-jarige tennisser rekende in de finale in drie sets af met de twaalf jaar jongere Duitser Alexander Zverev. De als veertiende geplaatste Amerikaan zegevierde voor eigen publiek na 2,5 uur: 6-7 (4) 6-4 6-4.

Voor Isner was het zijn dertiende titel op de ATP Tour en zijn eerste triomf in Miami. De als vierde geplaatste Zverev blijft vooralsnog op zes toernooizeges staan. Hij verloor voor de eerste keer van de boomlange Amerikaan in de vierde onderlinge partij.

Isner liet in de eerste set vijf breekkansen liggen. In de tiebreak leek hij aan de winnende hand toen de jonge Duitser twee opslagen op rij inleverde. De Amerikaan kon het karwei echter weer niet afmaken.

Ook de tweede set ging gelijk op. In de negende game wist Isner eindelijk toe te slaan op de service van Zverev (4-5). Hij werkte daarna eerst twee breekpunten weg voordat hij zijn tweede setpunt verzilverde.

Isner brak Zverev in de laatste set opnieuw in de negende game. Daarna gaf de zichtbaar gefrustreerde Duitser zich gewonnen.