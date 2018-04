Sagan leider in WorldTour, Terpstra vierde

Peter Sagan heeft de leiding in het klassement van de UCI WorldTour overgenomen van Alejandro Valverde. De wereldkampioen uit Slowakije eindigde zondag als zesde in de Ronde van Vlaanderen, die werd gewonnen door Niki Terpstra. De Noord-Hollander kwam daarmee met stip binnen in de top tien.

Terpstra klom van de twaalfde naar de vierde plaats, met 972 punten. Sagan leidt met 1126, Valverde staat op 1079 punten. De Spanjaard deed niet mee aan de Ronde van Vlaanderen, maar reed een dag eerder in eigen land de GP Miguel Indurain. Valverde schreef die koers op zijn naam. De Belg Tiesj Benoot, achtste in Vlaanderen, boekte in de stand van de UCI WorldTour een plekje winst en staat nu derde met 986 punten.

Terpstra won eerder dit seizoen met de E3 Harelbeke ook al een koers die deel uitmaakt van de UCI WorldTour.