Terpstra: altijd gedroomd van deze koersen

Niki Terpstra kon kort na de Ronde van Vlaanderen maar moeilijk geloven dat hij had gewonnen. ,,Ongelooflijk, dit is zo gaaf”, stamelde de 33-jarige Nederlander op de Belgische tv. ,,Ik heb altijd gedroomd van deze koersen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Nu heb ik ze allebei gewonnen en op mijn palmares staan.”

Terpstra zette in zijn eentje de achtervolging in op de kopgroep met Sebastian Langeveld, Dylan van Baarle en de Deen Mads Pedersen. ,,Ik reed naar de Kwaremont toe en wist dat ik die groep moest pakken. Ik was echt aan het vechten tegen de wind. Het is een rotstuk als je daar alleen rijdt. Op de Kwaremont kreeg ik ze in zicht. Ik dacht: nu moet ik er overheen ook.”

Voor Quick-Step, de werkgever van Terpstra, was het al de 21e overwinning dit seizoen. De Noord-Hollander won Parijs-Roubaix in 2014.