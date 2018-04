Bekkering/Duetz goed van start in Spanje

Het olympische zeilduo Annemiek Bekkering/Annette Duetz is goed begonnen aan het toernooi om de Prinses Sofia Cup voor de kust van Palma de Mallorca. Het koppel, zevende bij de Zomerspelen van Rio 2016, won in de 49erFX-klasse de eerste twee races en eindigde in de derde wedstrijd als achtste. Met die reeks sloten ze de eerste dag op de eerste plaats af in het algemeen klassement.

Bekkering reageerde opgetogen op de hernieuwde samenwerking met Duetz. ,,Voor Annette en mij is het de eerste wedstrijd samen sinds de Spelen in Rio en het is leuk om weer samen te racen. Na een winter lang trainen is het ook fijn om te kijken waar we nu staan ten opzichte van de rest van de wereld. De rest van het FX-team heeft ook goed gevaren. Cool om te zien dat we het goed doen als land”, doelde ze op Odile van Aanholt en Marieke Jongens (achtste na eerste dag).

Olympisch kampioene Marit Bouwmeester kwam door afnemende wind in de Laser Radial maar één race in actie (zestiende). Ook windsurfer Kiran Badloe werkte maar één wedstrijd af (negende).