Bekking en co hebben finish in zicht

Met een minimale voorsprong van amper 5 zeemijl (circa 9 kilometer) zeilt schipper Bouwe Bekking met Team Brunel in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race (VOR) richting de finish in het Braziliaanse Itajai. De Nederlandse routinier verwacht dat in de resterende 400 zeemijl de spannende strijd met het Dongfeng Race Team tot het einde zal voortduren. ,,Het kan zomaar een fotofinish worden”, liet hij weten. De twee boten worden dinsdagavond (Nederlandse tijd) verwacht bij de Zuid-Amerikaanse eindstreep.

Bekking en co zijn in de zeilrace om de wereld hard toe aan succes. ,,Niet alleen vanwege ons eigen moraal. Er zijn in deze etappe ook veel punten te verdienen. Als we als eerste finishen, krijgen we dubbele punten plus het bonuspunt voor Kaap Hoorn. Dan ziet de overall score er ineens heel anders uit”, besefte Bekking, die nu nog zesde staat in het klassement met zeven boten.

De vloot ging op 18 maart in Auckland van start voor de langste etappe van deze editie van de VOR. De zeilteams hadden liefst 7600 zeemijl (ruim 14.000 kilometer) voor de boeg. De loodzware omstandigheden in de zuidelijke oceaan (stormachtige wind, torenhoge golven, ijzige watertemperaturen) eisten hun tol. De 47-jarige Brit John Fisher, bemanningslid van Team Sun Hung Kai/Scallywag, sloeg overboord. Hij kon niet worden teruggevonden.

Andere teams liepen forse materiaalschade op. Op Vestas 11th Hour Racing brak de mast. Klassementsleider Mapfre kampte onder meer met een beschadigd grootzeil. Ook team AkzoNobel bleef niet ongehavend. Een afdekplaat van de kielbox bleek compleet verdwenen. De Nederlandse boot kon niettemin de race vervolgen. ,,We hebben een versteviging aangebracht en we houden alles in de gaten”, meldde schipper Simeon Tienpont, die maandag op de derde plek lag. Team AkzoNobel wordt circa 36 uur na de winnaar in Itajai verwacht.