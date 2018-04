Bertens eenvoudig naar tweede ronde

Tennisster Kiki Bertens heeft vrij eenvoudig de tweede ronde bereikt van het toernooi in het Amerikaanse Charleston. De nummer 27 van de wereldranglijst had het slechts één set lastig met Veronica Cepede Royg uit Paraguay: 6-4 6-1.

Bertens stuit in de tweede ronde op de winnares van de wedstrijd tussen de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en Servische Aleksandra Krunić. Bertens maakte vorige week in Miami ook al een goede indruk. In de derde ronde liet ze echter Venus Williams ontsnappen. In die spannende wedstrijd verspeelde Bertens drie wedstrijdpunten.