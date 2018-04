Trail Blazers slaan toe in derde kwart

De Portland Trail Blazers hebben in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA gewonnen van Memphis Grizzlies. Het werd 113-98. In het duel dat lang gelijk opging werd het verschil gemaakt in het derde kwart, waarin de Blazers met 43-24 duidelijk sterker waren.

Damian Lillard was goed voor 27 punten, CJ McCollum maakte er twintig voor Portland, dat van de laatste twintig duels er zeventien won. Dillon Brooks was goed voor een score van 28 voor de Grizzlies, Wayne Selden maakte zeventien punten.

De Blazers plaatsten zich met hun zege voor de play-offs in de Western Conference.

Voor Houston Rockets kwam er een einde aan een serie van elf overwinningen op rij. San Antonio Spurs was was met 100-83 te sterk. Bij de Spurs was LaMarcus Aldridge de succesvolste schutter met 23 punten. Hij pakte ook nog eens veertien rebounds. De Rockets zijn al zeker van de eerste plaats in de Western Conference.

Titelverdediger Golden State Warriors versloeg Phoenix Suns, 117-107. Kevin Durant was de grote man met 29 punten en elf rebounds.