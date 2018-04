Van Gerwen laat ware gezicht zien in München

Michael van Gerwen heeft net als vorig jaar de German Grand Prix gewonnen. De Brabantse darter was in de finale in München ook te sterk voor de Schot Peter Wright: 8-5.

Van Gerwen revancheerde zich voor zijn tegenvallende optreden van zondag toen hij met veel moeite de achtste finales bereikte. Hij liet weinig heel van de Engelsen Alan Norris (6-1) en Keegan Brown (6-0) en gunde in de halve finale Daryl Gurney uit Noord-Ierland ook weinig kans.

Van Gerwen ontsnapte zondag in de derde ronde tegen de Ier Steven Lennon nog aan uitschakeling. Hij schaamde zich voor een nipte zege (6-5) ,,Ik kan me niet herinneren dat ik zo slecht heb gespeeld”, zei hij. ,,Ik heb mijn fans en mezelf zwaar in de steek gelaten.”