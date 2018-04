Alaphilippe wint ook tweede rit in Baskenland

Wielrenner Julian Alaphilippe heeft ook de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. De coureur van Quick-Step won bij aankomst in Bermeo de sprint van een groep van vier. Hij versloeg aan de finish Primoz Roglic, de Sloveen van LottoNL-Jumbo.

Een dag eerder was Alaphilippe in de eerste rit ook al Roglic te snel af. De Fransman behoudt vanzelfsprekend de leiderstrui. Voor Quick-Step, dat zondag Niki Terpstra zag zegevieren in de Ronde van Vlaanderen, was het al weer de 23e zege van het seizoen.

Alaphilippe en Roglic ontsnapten samen met de Spanjaarden Gorka Izagirre en Mikel Landa op de laatste beklimming, een kleine 10 kilometer van de meet. In de afdaling gaven ze hun voorsprong niet meer weg. Patrick Konrad won op 15 seconden de sprint van de achtervolgers.

In het klassement heeft Alaphilippe 8 seconden voorsprong op Roglic. Izagirre volgt op 39 seconden.

Woensdag vertrekt het peloton in Bermeo voor de 184,8 kilometer lange rit naar Valdegova. In het eerste gedeelte zitten twee beklimmingen van de derde categorie, in het tweede deel is er met La Barrerilla nog een klim van tweede categorie.