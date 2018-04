Bekkering/Duetz verstevigen koppositie

Het olympische zeilduo Annemiek Bekkering/Annette Duetz heeft de leidende positie bij de Prinses Sofia Cup voor de kust van Palma de Mallorca verstevigd. Het Nederlandse tweetal eindigde dinsdag in de races als eerste, derde en eerste. Op de openingsdag wonnen Bekkering en Duetz hun eerste twee races.

Marit Bouwmeester maakte een sprong in het klassement. Vanwege de afnemende wind werd in de Laser Radial op de eerste dag maar een race afgewerkt. Bouwmeester werd daarin zestiende. Op de tweede dag zette de olympisch kampioene drie goede races neer en steeg naar de derde plek. Ze is tevreden over het resultaat tot dusver: ,,Een aantal dingen gaan echt heel goed, maar er zitten ook nog wat slordigheden in het zeilen. We hebben hard getraind deze winter, maar tijdens de trainingen ben je vaak met kleine groepen. Nu racen we met 113 vrouwen. Dat is weer even wennen en vraagt om wat andere skills”, aldus Bouwmeester.

Windsurfer Lilian de Geus was ook op dreef. Ze finishte als eerste en tweede en staat in het algemeen klassement op de tweede plek achter de Chinese Pei Na Chen.