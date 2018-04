Biatlonlegende Bjørndalen met pensioen

De meest succesvolle biatleet aller tijden stelde zijn afscheid een aantal keren uit, maar nu gaat Ole Einar Bjørndalen echt met pensioen. De 44-jarige Noor heeft zijn afscheid van de sport bekend gemaakt tijden een persbijeenkomst in de buurt van Oslo.

Bjørndalen vergaarde in zijn lange carrière twintig wereldtitels in de combinatie van langlaufen en schieten. Hij won 94 wereldbekerwedstrijden en kan pronken met dertien olympische medailles, waarvan acht gouden. De biatleet wilde deze winter graag met nog meer succes afsluiten op de Olympische Spelen van Pyeongchang, maar hij wist zich niet te kwalificeren voor het evenement in Zuid-Korea.

Hij miste daarmee zijn zevende deelname op rij aan de Winterspelen. Bjørndalen was al bij Lillehammer 1994 van de partij.