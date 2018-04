Curlingmannen verliezen weer in verlenging

De Nederlandse curlingmannen hebben opnieuw een overwinning uit handen gegeven op het WK in Las Vegas. De ploeg van skip Jaap van Dorp verloor eerst in de verlenging van Japan (6-7) en moest vervolgens ook in het ‘extra end’ buigen voor Duitsland: 7-8.

Oranje had lang het initiatief in de wedstrijd. De curlingers kwamen met 1-0, 3-1, 5-2 en 6-4 voor, tot het spel ineens slordig werd. Duitsland ging daardoor het laatste end in met een voorsprong van 7-6, maar de Nederlandse ploeg wist de stand nog gelijk te trekken en daarmee een verlenging eruit te slepen. De Duitsers sloegen daarin alsnog toe en boekten zo hun eerste overwinning in Las Vegas.

Oranje heeft ook pas één keer gewonnen, van olympisch kampioen Verenigde Staten (6-4). De duels met Zuid-Korea (4-7) en Zweden (2-5) gingen ook verloren. Met één zege tegenover vier nederlagen staat de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt samen met Duitsland en de VS onderaan. De curlingers komen dinsdag in actie tegen Schotland.