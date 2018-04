Dubbel gevoel voor emotionele Bekking

Schipper Bouwe Bekking was dinsdag zeer emotioneel na de zege van zijn team Brunel in de zevende etappe van de Volvo Ocean Race. De dood van zeiler John Fisher (47), die tijdens de etappe overboord sloeg en niet meer terug werd gevonden, gaf de overwinning een dubbele lading. ,,Deze zege is lekker en ook triest. Het speelt toch de hele tijd door je hoofd”, zei Bekking met tranen in de ogen. ,,Het is toch niet altijd veilig wat je doet. We hadden geluk dat we in tegenstelling tot anderen in deze etappe niet al te veel schade hebben opgelopen.”

Sportief gezien zorgde de etappezege wel voor grote vreugde. ,,Het had niet beter gekund. Ik ben echt heel blij. Tactisch hebben we het goed gedaan. Het voelde ook al als een overwinning dat we als eerste om de Kaap Hoorn heen voeren.”

Met de winst in de langste etappe pakte team Brunel dubbele punten en steeg in het klassement van de zesde naar de derde plek. ,,We hebben nu het podium in zicht. Dit is een mooi startpunt om verder omhoog te kijken”, zei Bekking.