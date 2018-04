Kuiper stopt als bondscoach KNSB

Geert Kuiper stopt als bondscoach bij schaatsbond KNSB. De 57-jarige oud-schaatser was sinds 2014 verantwoordelijk voor de selectie en coaching van de Nederlandse langebaanschaatsers op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint.

Onder zijn bewind haalde Nederland op deze teamonderdelen zeven wereld- en twee Europese titels. Bij de afgelopen Winterspelen in Pyeongchang wonnen de schaatssters zilver op de ploegachtervolging en de mannen brons. Op de massastart was de oogst twee keer brons, voor Irene Schouten en Koen Verweij.

Kuiper liet in Pyeongchang al zijn twijfels doorschemeren over zijn toekomst en die zijn niet verdwenen. ,,Als je te veel twijfelt, heb je niet de volle 100 procent energie die in deze functie juist nodig is om het verschil te maken. Dat is voor mij de reden om er een punt achter te zetten.” Op 1 mei loopt zijn contract af.

Met de resultaten die Kuiper heeft behaald, is hij dik tevreden. Hij noemt de internationale concurrentie sterk en de Nederlandse werksituatie lastig. ,,Dankzij de commerciële teams presteren we op de individuele nummers uitstekend, maar is het soms wel moeilijk om de teamonderdelen goed in te vullen”, aldus Kuiper.

Kuiper is al 21 seizoenen achtereen als coach in de schaatssport werkzaam. Hij begon in 1997 bij Sanex, dat in 2000 opging in TVM. Bij die ploeg, met Sven Kramer en Ireen Wüst als boegbeelden, werkte Kuiper tot 2014 als assistent-coach. Daarnaast runt hij samen met zijn zoon een veehouderij in Oldeholtwolde. ,,Maar een leuke nieuwe uitdaging in de (schaats)sport zal ik zeker in overweging nemen.”