Oud-waterpolokeeper Kroon overleden

Voormalig waterpolo-international Evert Kroon is overleden. Hij is 71 jaar geworden, meldt waterpolo.nl. Kroon wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse waterpolokeepers ooit. Hij nam met Oranje deel aan de Olympische Spelen van Mexico (1968), München (1972) en Montréal (1976). Op die laatste Spelen in Canada behaalde Oranje met een uitblinkende Kroon de bronzen medaille.

In de Nederlandse competitie kwam Kroon uit voor De Robben uit Hilversum. Met die ploeg behaalde hij vele keren de landstitel.

De Nederlandse waterpoloërs stuntten op de Spelen van Montréal tegen de toenmalige wereldkampioen Sovjet-Unie en dwongen met de zwaarbevochten 3-2-zege een plek af in de finalepoule. Het was voornamelijk te danken aan de formidabele reddingen van Kroon dat de Sovjets verloren. Hun bondscoach omschreef de keeper na afloop als een ,,een octopus met armen die van doelpaal tot doelpaal reikten”.

Een gelijkspel van 3-3 tegen Italië in de finalepoule leverde Oranje de onverwachte bronzen medaille op. Ook in dat duel sleepte Kroon, die in staat was zijn grote lichaam tot aan zijn middel uit het water te hijsen, de ploeg er op hachelijke momenten doorheen. Kroon mocht als beloning de Nederlandse vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie. Na die Spelen zette hij een punt achter zijn waterpolocarrière.