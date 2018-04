Bertens via Krunic naar achtste finales

Kiki Bertens heeft in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi van Charleston gewonnen van Aleksandra Krunic. De Nederlandse tennisster maakte het zichzelf in de eerste set nog even moeilijk, maar liep daarna vrij snel weg. Na iets meer dan anderhalf uur was de partij op het grijze gravel voorbij: 6-4 6-2.

Het was de eerste ontmoeting tussen de als twaalfde geplaatste Bertens en Krunic. De Servische is de nummer 50 van de wereld, Bertens staat op de 27e positie.

In de eerste set liep de 26-jarige Bertens uit naar 5-2. De Wateringse liet drie setpunten onbenut en Krunic kwam terug tot 5-4. Op de service van haar tegenstandster sloeg Bertens bij haar vijfde setpoint uiteindelijk wel toe: 6-4.

Krunic liet zich meerdere keren aan haar onderrug behandelen. Het verzet van de 25-jarige speelster was in de tweede set gebroken. Bij 5-0 wist ze nog wel twee games te pakken, maar Bertens liet het niet meer echt spannend worden: 6-2.