Contractverlenging Hamilton nagenoeg rond

Lewis Hamilton en Mercedes zijn nagenoeg akkoord over een nieuw driejarig contract in de Formule 1. Dat zegt teambaas Toto Wolff van de Duitse renstal in Sport Bild. ,,Het is bijna in kannen en kruiken. Lewis en Mercedes zitten absoluut op dezelfde golflengte”, aldus Wolff.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes en won drie van zijn vier wereldtitels in de Duitse bolide. Het huidige contract van de Brit loopt aan het einde van dit seizoen af, maar alles wijst erop dat de 33-jarige Hamilton tot en met 2021 blijft racen in de auto die al vier seizoenen de koningsklasse van de autosport domineert.

Wanneer Hamilton precies bijtekent, is nog niet bekend. Volgens Wolff worden de laatste details uitgewerkt. ,,Het contract bevat meer dan honderd kantjes met een vergelijkbaar aantal punten en die moeten allemaal worden doorgeploegd.”

De nieuwe overeenkomst behelst ook een forse salarisverhoging voor Hamilton. FOX Sports Australia wist vorig jaar al te melden dat de regerend wereldkampioen een deal kan sluiten ter waarde van 135 miljoen euro.