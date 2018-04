Djokovic breekt ook met coach Stepanek

Novak Djokovic en zijn trainer Radek Stepanek gaan uit elkaar. In een verklaring laat de Servische tennisser weten dat hij samen met Stepanek heeft besloten om hun samenwerking te beëindigen. ,,De relatie met Stepanek was en is heel goed. Ik heb met veel plezier met Radek gewerkt en van hem geleerd.”

Eerder maakte de Amerikaanse oud-tennisser Andre Agassi al bekend dat hij niet meer in het coachingsteam van Djokovic zit. In de verklaring van de Serviër wordt dit ook bevestigd.

De dertigjarige Djokovic, die lang uit de roulatie was met een elleboogblessure, heeft dit seizoen pas drie wedstrijden gewonnen. Op de Australian Open reikte hij tot de vierde ronde en op de masterstoernooien van Indian Wells en Miami was de nummer twaalf van de wereld na één partij klaar.

,,Ik blijf hongerig om weer mijn oude topvorm van voor mijn blessure te halen. Ik blijf daardoor met volle inzet zoeken naar nieuwe en verschillende manieren om mijn winnende vorm weer terug te krijgen”, aldus Djokovic.