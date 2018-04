Groenewegen baalt van diskwalificatie

Dylan Groenewegen was met veel ambitie afgereisd naar de Scheldeprijs. Maar de Amsterdammer en met hem zo’n dertig andere coureurs werden door de jury voortijdig uit de koers gehaald omdat zij de waarschuwingssignalen bij een spoorwegovergang hadden genegeerd. ,,Ik kom hier nooit meer terug”, was de eerste reactie van de sprinter van LottoNL-Jumbo.

Eenmaal tot rust gekomen bleef Groenewegen zich onrechtvaardig behandeld voelen. ,,Ik was door een valpartij in een tweede groep beland. We zagen de knipperende lichten bij die spoorwegovergang. Maar de groep net voor ons reed er ook doorheen. Dan is het lastig om te zeggen: wij stoppen”, keek hij terug op het incident dat ook de Franse sprinter Arnaud Démare zijn kansen op een zege in Schoten kostte. De wedstrijd werd gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen, waar velen Groenewegen hadden verwacht. ,,Misschien was het een goed besluit van de jury, maar dan moet dat ook voor eerste groep gelden. Ze hadden het niet gezien, was de verklaring. Dat vind ik knap.”