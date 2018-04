Nederlander Jakobsen wint Scheldeprijs

Fabio Jakobsen heeft de Scheldeprijs gewonnen. De pas 21-jarige Nederlander van Quick-Step won de sprint van een eerste groep van zo’n dertig renners. In de sprint ontbrak Marcel Kittel. De Duitser, de afgelopen zes jaar vijf keer winnaar in Schoten, was in de finale lek gereden.

Ook Dylan Groenewegen kon niet meesprinten. De favoriet van LottoNL-Jumbo was een van de dertig renners die een gesloten spoorwegovergang negeerden en doorfietsten. De jury haalde hen, met ook de Franse sprinter Arnaud Démare, uit koers.

Jakobsen won eerder dit jaar ook al Nokere Koerse.