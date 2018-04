Strikwerda weer trainer volleyballers Dynamo

Redbad Strikwerda keert terug als trainer van de volleyballers van Draisma Dynamo. Hij volgt in Apeldoorn Bas Hellinga op die na dit seizoen stopt. ,,We hadden een lijst met namen gemaakt en er stond één naam bovenaan, die is het ook geworden. Hij komt toevallig ook nog uit Apeldoorn”, zegt voorzitter Peter de Vries.

Strikwerda kwam als volleyballer ook uit voor Dynamo en was als trainer van de Apeldoornse club erg succesvol. Onder leiding van de 54-jarige Apeldoorner veroverde Dynamo in 2007, 2008 en 2010 de landstitel. Het zijn de laatste drie kampioenschappen van de twaalfvoudig landskampioen.

Nu is Strikwerda nog trainer van de Doetinchemse club Seesing Personeel Orion die met titelverdediger Abiant Lycurgus uit Groningen strijdt om het landskampioenschap. ,,Ik heb de uitgesproken wens om de tijd naast het volleybal effectief te besteden en tevens het gezin meer tijd te geven. Dat kan in Apeldoorn”, aldus Strikwerda.