Van der Breggen wint tijdrit Healthy Ageing

Wielrenster Anna van der Breggen heeft de openingsrit van de Nederlandse etappekoers Healthy Ageing Tour gewonnen. De olympisch kampioene van Boels-Dolmans was in een tijdrit over 8 kilometer met 10.35 minuten 2 seconden sneller dan Chantal Blaak. Met 10.45 minuten eindigde de Duitse Lisa Brennauer als derde.

De 27-jarige Van der Breggen verkeert in grote vorm. Ze won zondag de Ronde van Vlaanderen en eerder dit jaar de Strade Bianche.

Van der Breggen werd vorig jaar tweede in de etappekoers die nog tot en met zondag duurt. Ellen van Dijk pakte destijds de eindzege. De renster van Team Sunweb kiest dit jaar voor een ander programma.