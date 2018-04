Zondige cricketers accepteren schorsing

De Australische cricketinternationals Steve Smith en Cameron Bancroft aanvaarden hun lange schorsingen voor het knoeien met de bal in een testwedstrijd tegen Zuid-Afrika en gaan niet in beroep.

De cricketbond van Australië legde aanvoerder Smith een schorsing op van twaalf maanden en Bancroft een van negen maanden. Smith bedacht het plan om met een schuurpapiertje de bal stroever te maken om zo de ‘swing’ van de bal te kunnen beïnvloeden, Bancroft voerde de truc uit. Camera’s legden zijn gehannes met de bal vast.

Het geknoei met de bal groeide uit tot een schandaal in Australië, waar cricket een populaire volkssport is. ,,Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden en zal mijn straf niet aanvechten. De straffen zijn opgelegd om een duidelijke boodschap over te brengen en die accepteer ik”, twitterde Smith. Bancroft volgde zijn voorbeeld.

Tweede aanvoerder David Warner zat ook in het complot en kreeg evenals Smith een schorsing van een jaar. Hij kondigde eerder al zijn directe afscheid aan als international.