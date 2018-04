Bertens naar laatste acht in Charleston

Kiki Bertens heeft de laatste acht van het tennistoernooi in Charleston bereikt. Op de Amerikaanse gravelbaan was de als twaalfde geplaatste speelster in twee sets te sterk voor de Hongaarse Fanny Stollar, die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi. Na 1 uur en 25 minuten was het duel afgelopen: 6-2 6-4.

De 26-jarige Bertens speelde nog nooit tegen Stollar, de huidige nummer 219 van de wereldranglijst. De Nederlandse tennisster brak zowel in de derde als in de vijfde game de service van de negentienjarige Hongaarse, waarna winst in de eerste set geen probleem meer was.

In de tweede set ging de strijd tot 3-3 gelijk op. In de zevende game leverde Stollar haar opslag in waarna Bertens de overwinning voor het grijpen had (5-3). In de tiende game liet de Hongaarse eerst vier breekpunten liggen voordat de nummer 27 van de wereld haar derde wedstrijdpunt wist te benutten.

Bertens speelt in de kwartfinales tegen de winnares van het duel tussen de als eerste geplaatste Caroline Garcia uit Frankrijk en de als veertiende geplaatste Alizé Cornet, eveneens uit Frankrijk.