Blessure velt ambassadrice Commonwealth Games

De Commonwealth Games zijn hun ambassadrice kwijt. De Australische atlete Sally Pearson maakte donderdag bekend dat ze vanwege een achillespeesblessure niet in actie komt op het sportevenement in Gold Coast. Pearson veroverde vorig jaar in Londen haar tweede wereldtitel op de 100 meter horden, het nummer waarop ze in 2012 op dezelfde plek olympisch goud pakte.

,,Ik heb er alles aan gedaan om hier voor Australië te lopen”, zei de 31-jarige Pearson met tranen in haar ogen. ,,Twee dagen geleden begon ik vol vertrouwen aan een warming-up, maar het ging niet. Zulke blessures kunnen opeens opspelen. De timing is heel slecht, maar mijn gezondheid staat op de eerste plaats. Ik wil naar Tokio 2020.”

Pearson was hét uithangbord van de Australiërs op het sportevenement voor lidstaten van het Gemenebest. Zo presenteerde de hordeloopster de medailles en mocht ze woensdag tijdens de openingsceremonie de koninklijke wapenstok, het symbool van de Spelen, overhandigen aan prins Charles.

Eerder haakten al topatleten als Andre De Grasse, David Rudisha en Wayde van Niekerk geblesseerd af voor de Commonwealth Games.