Dartsheld Eric Bristow (60) overleden

De Britse dartsheld Eric Bristow is donderdag overleden aan een hartaanval. Hij was 60 jaar. Bristow was in de jaren tachtig de beste speler van de wereld. Hij won vijf wereldtitels tussen 1980 en 1986. Zijn erelijst telt eveneens vijf titels op de World Masters. De Britse publiekslieveling was een van de bedenkers van de Professional Darts Corporation (PDC), die in 1993 werd opgericht.

,,Hij zal voor altijd een legende zijn in de dartswereld en in de Britse sportwereld”, liet PDC-voorzitter Barry Hearn weten. ,,Eric was een geweldige speler en een grote persoonlijkheid. Zelfs nadat hij was gestopt op het hoogste niveau maakten zijn fans lange reizen om hem te ontmoeten en om hem te zien spelen. Eric was nooit bang om de confrontatie aan te gaan. Hij zei wat hij dacht en was eerlijk en rechtlijnig. Daarom werd hij bewonderd door het publiek. De PDC en de dartssport zullen hem gaan missen.”