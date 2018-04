Haas wisselt monteurs na mislukte pitstops

Teambaas Günther Steiner van Haas heeft maatregelen genomen om herhaling van het debacle bij de Grote Prijs van Australië te voorkomen. Steiner zag zijn coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean vanaf respectievelijk de vierde en vijfde plek uitvallen door volledig mislukte pitstops, waarbij steeds een wiel niet goed werd vastgemaakt.

De wheelguns waarmee de banden heel snel worden vervangen, bleken niet goed ingesteld en draaiden de verkeerde kant op. Het kostte het Amerikaanse Formule 1-team niet alleen een boete van 10.000 euro, maar ook 22 punten voor het WK.

Steiner heeft een aantal monteurs een andere plek gegeven bij de pitstops. ,,We hopen dat ze daarmee het vertrouwen terugkrijgen”, zei de baas van Haas. ,,We zijn woensdag al begonnen met oefenen en gaan dat zo vaak mogelijk doen tot aan de race.” Steiner heeft ook een extra mannetje voor de auto gezet, die in de gaten moet houden of het wisselen van de banden goed gaat. Het mogelijke tijdverlies neemt hij voor lief. ,,Als het maar een solide stop is en de wielen vast zitten.”