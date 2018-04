Langeveld met zoete herinnering naar Roubaix

Wielrenner Sebastian Langeveld kijkt vol verwachting uit naar Parijs-Roubaix. De 33-jarige Zuid-Hollander bewaart goede herinneringen aan de Franse kasseienklassieker, waarin hij vorig jaar als derde eindigde. Langeveld kwam toen samen met Greg van Avermaet en Zdenek Stybar de wielerbaan van Roubaix opgereden.

,,Dat is een van de hoogtepunten uit mijn carrière”, zegt Langeveld. ,,Ik reed het velodrome op om te kunnen sprinten voor de winst en mocht als nummer drie het podium op. Dat zal me altijd bijblijven. Roubaix is de zwaarste klassieker en het ‘monument’ met de meeste historie. Deze race is nergens mee te vergelijken. Ik kijk enorm uit naar zondag.”

Langeveld heeft bij EF-Drapac gezelschap van de Belgen Sep Vanmarcke en Tom Van Asbroeck, de Deen Matti Breschel, Mitchell Docker uit Australië, de Nieuw-Zeelander Tom Scully en de Amerikaan Taylor Phinney.

Van Avermaet, de winnaar van vorig jaar, start bij BMC met het rugnummer 1. De Belg krijgt hulp van onder anderen landgenoten Nathan Van Hooydonck en Jürgen Roelandts en de Zwitsers Stefan Küng en Michael Schär.