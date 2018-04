Nadal maakt rentree tegen Kohlschreiber

Rafael Nadal maakt vrijdag in de Daviscup zijn rentree. De Spaanse tennisser, terug aan kop van de wereldranglijst, speelt de tweede partij van de dag tegen de Duitser Philipp Kohlschreiber. Nadal liep in januari tijdens de Australian Open een bovenbeenblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

De 31-jarige Nadal treft op het gravel in Valencia met Kohlschreiber de nummer twee van Duitsland. De Duitse kopman Alexander Zverev, nummer vier van de wereld, opent de ontmoeting in de kwartfinales van het landentoernooi tegen David Ferrer. Op zondag speelt Nadal in principe tegen Zverev.

De zestienvoudig grandslamwinnaar moest tijdens zijn afwezigheid de eerste plaats op de wereldranglijst afstaan aan Roger Federer, maar keerde terug aan kop nadat de Zwitser vroeg was uitgeschakeld in Miami.