Rentree Kelderman en Tusveld vertraagd

De rentree van de wielrenners Wilco Kelderman en Martijn Tusveld laat nog even op zich wachten. Het duo van Team Sunweb heeft in het herstelproces vertraging opgelopen.

Kelderman is volgens zijn ploeg enig gevoel kwijt in zijn arm. ,,Het lijkt erop dat het wordt veroorzaakt door zenuwen in zijn schouder. Zijn terugkeer is nu uitgesteld. Zijn toestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden.”

Kelderman kwam op 11 maart ten val in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. Daarbij liep hij een breuk op in zijn rechtersleutelbeen. De teamleiding hield er destijds rekening mee dat Kelderman een maand tot zes weken uit de roulatie zou zijn. ,,De Waalse Pijl en de Ronde van Romandie zijn voor hem nu niet haalbaar”, liet Sunweb weten.

Tusveld werd vorig jaar getroffen door de ziekte van Pfeiffer. Aan het begin van het nieuwe seizoen leek hij voldoende hersteld, maar na deelname aan een aantal wedstrijden begon hij zich meer vermoeid te voelen. Tusveld neemt nu een nieuwe rustpauze.