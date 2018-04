Roosen kopman LottoNL-Jumbo in Parijs-Roubaix

Net als in de Ronde van Vlaanderen fungeert Timo Roosen zondag als kopman van LottoNL-Jumbo in Parijs-Roubaix. De coureur uit Goirle kijkt ernaar uit. ,,Het is een heroïsche koers, heel anders dan andere wedstrijden. Ik heb nog nooit een saaie editie gezien op tv of zelf meegemaakt”, vertelde Roosen, die in Vlaanderen als veertiende finishte.

Roosen reed de Noord-Franse kasseienklassieker pas één keer. Hij werd 46e in 2016 en vervangt als kopman Lars Boom, een echte specialist die echter nog ontbreekt wegens een conditionele achterstand, nadat hij in januari operatief werd geholpen aan hartritmestoornissen.

,,Het is een koers die me moet liggen, ik ben redelijk zwaar voor in de heuvels. Het is vlak, dat is in mijn voordeel. Als je in orde bent, kun je ver komen. Ik hoop op de belangrijke punten voorin te zitten en dan zien we wel wat ik waard ben”, aldus Roosen.

De Brabander krijgt in Parijs-Roubaix hulp van Jos van Emden, Pascal Eenkhoorn, Dylan Groenewegen, Bram Tankink, de Belg Maarten Wynants en de Noor Amund Grøndahl Jansen.