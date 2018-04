Titelhouder Garcia op Masters de mist in

Titelhouder Sergio Garcia is bij de Masters in Augusta al na de eerste ronde kansloos voor de eindzege. De Spaanse golfer maakte er op de vijftiende hole een potje van. Hij had liefst 13 slagen nodig om de bal op de par-5 in het gaatje te krijgen.

Garcia sloeg op zijn ‘horrorhole’ vijf ballen in het water. Nooit eerder bij de Masters in Augusta was een score op de vijftiende hole zó hoog. Voordat Garcia zwaar aan het knoeien ging, stond hij op +2. Hij eindigde zijn eerste omloop met een troosteloze score van 81 slagen, 9 boven par. Garcia herstelde zich na zijn gestuntel op de vijftiende nog wel goed met een birdie en twee keer een par.

Tiger Woods speelde niet onverdienstelijk op de eerste dag. De viervoudige winnaar, terug van lang en ver weggeweest, gebruikte 73 slagen voor zijn openingsronde (+1). De nog altijd populaire Amerikaan produceerde 4 bogeys en 3 birdies.

De Oostenrijker Bernd Wiesberger, de Amerikaan Zach Johnson en de Australiër Marc Leishman gaan voorlopig aan de leiding met een rondje van 70 slagen (-2).