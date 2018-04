Twee wereldrecords bij Commonwealth Games

De openingsdag van de Commonwealth Games heeft twee wereldrecords opgeleverd. De Australische baanwielrenners Leigh Howard, Sam Welsford, Kelland O’Brien en Alex Porter verbeterden in de finale van de ploegachtervolging het wereldrecord dat met 3.50,265 sinds de Spelen van Rio 2016 op naam stond van Groot-Brittannië. De Australiërs scherpten de mondiale tijd op het Anna Meares Velodrome aan tot 3.49,804.

,,Dit is een droom”, jubelde Welsford. ,,Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik 3.49 op het bord zag staan. Ik moest nog een keer kijken om het zeker te weten.”

In het zwembad van Gold Coast verbeterde de Australische estafetteploeg het eigen wereldrecord op de 4×100 meter vrije slag. Shayna Jack, Emma McKeon en de zusjes Bronte en Cate Campbell zetten 3.30,05 neer, ruim een halve seconde sneller dan in de olympische finale van Rio (3.30,65). Toen zwom Brittany Elmslie in plaats van Jack.