Van Barneveld hard onderuit in Premier League

Raymond van Barneveld heeft in de Premier League Darts een zware nederlaag moeten incasseren. De Hagenaar verloor in Liverpool van de Engelsman Michael Smith met pijnlijke cijfers: 0-7. Voor ‘Barney’ was het zijn vierde nederlaag in zijn negende wedstrijd. Hij won drie keer en speelde twee keer gelijk.

Van Barneveld, winnaar van de Premier League in 2014, eindigde op het zeker niet slechte gemiddelde van ruim 96 punten per beurt (drie pijlen). Hij moest echter zijn meerdere erkennen in de excellerende Smith, die op een gemiddelde van bijna 104 punten uitkwam. De Brit boekte zijn zevende overwinning en kwam in punten op gelijke hoogte met koploper Michael van Gerwen. De titelverdediger gooit later op de avond tegen Mensur Suljovic. De Oostenrijker vecht tegen degradatie op ‘Judgement Night’ in Liverpool.